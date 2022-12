The Division Resurgence ne zaman çıkacak? The Division Resurgence çıkış tarihi!

Ubisoft'un geliştirip yayıncılığını yaptığı iOS ve Android cihazlar için oynaması ücretsiz olarak çıkış yapacak çok oyunculu üçünü şahıs nişancı mobil oyunu Tom Clancy's The Division Resurgence'in ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, The Division Resurgence ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Aralık 2022'nin başlarında The Division Resurgence'nin canlı testi için çıkış tarihi hakkında güncelleme yapıldı. Peki, The Division Resurgence ne zaman çıkacak? The Division Resurgence mobile ne zamna çıkacak? İşte detaylar…

THE DIVISION RESURGENCE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Temmuz 2022'de fragman ile duyurusu yapılan oynaması ücretsiz üçüncü şahıs nişancı oyunu Tom Clancy's The Division Resurgence'nin canlı testi 8 – 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. The Division Resurgence'nin ise 2023 yılında iOS ve Android cihazlara çıkış yapması bekleniyor.

The Division Resurgence'nin canlı testine yalnızca Android cihazlar katılabilmektedir. Canlı testine katılmak için buraya tıklayınız.

THE DIVISION RESURGENCE KONUSU NE?

The Division Resurgence, serinin beğenilen oynanış deneyimini mobile taşıyor! New York City'nin devasa kentsel açık dünyasında geçen yeni bir hikayeyi içeren bir AAA deneyiminin keyfini çıkarın. Serinin kötü şöhretli PVP modları Dark Zone ve Conflict'te becerilerinizi test edin. Oynayan ilk Temsilciler arasında yer alma ve en son haberlerden haberdar olma şansı için aşağıdan kaydolun.