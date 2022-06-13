The Cycle Frontier sistem gereksinimleri neler? The Cycle Frontier kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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YAGER tarafından geliştirilip yayınlanan oynaması ücretsiz FPS oyunu The Cycle Frontier'ın sistem gereksinimleri FPS oyuncuları tarafından aratılıyor. Peki, The Cycle Frontier sistem gereksinimleri neler? The Cycle Frontier kaç GB? Detayları haberimizde…
The Cycle: Frontier, gerilim ve tehlikenin hâkim olduğu, oynaması ücretsiz bir PvPvE Extraction Shooter oyunudur. Ölümcül bir fırtınanın harap ettiği, canavarların yaşadığı ve diğer hırslı Madenciler tarafından sık sık yağmalanan terk edilmiş bir yabancı dünyada kaynaklar ve diğer zenginlikler için umut. Peki, The Cycle Frontier sistem gereksinimleri neler? The Cycle Frontier kaç GB? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-4590 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 270; 2GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 37 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570; 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 37 GB kullanılabilir alan
The Cycle Frontier'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 37 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
The Cycle Frontier'ı Steam'den ücretsiz olarak oynayabilirsiniz, ancak oyun tamamen ücretsiz diyemeyiz, oyunun toplamda 268,50 TL tutarında oyun içi satın alımları mevcuttur.