The Cycle: Frontier, gerilim ve tehlikenin hâkim olduğu, oynaması ücretsiz bir PvPvE Extraction Shooter oyunudur. Ölümcül bir fırtınanın harap ettiği, canavarların yaşadığı ve diğer hırslı Madenciler tarafından sık sık yağmalanan terk edilmiş bir yabancı dünyada kaynaklar ve diğer zenginlikler için umut. Peki, The Cycle Frontier sistem gereksinimleri neler? The Cycle Frontier kaç GB? İşte detaylar…

The Cycle Frontier Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-4590 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 270; 2GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 37 GB kullanılabilir alan

The Cycle Frontier Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570; 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 37 GB kullanılabilir alan

The Cycle Frontier Kaç GB?

The Cycle Frontier'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 37 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

The Cycle Frontier Ücretsiz Mi?

The Cycle Frontier'ı Steam'den ücretsiz olarak oynayabilirsiniz, ancak oyun tamamen ücretsiz diyemeyiz, oyunun toplamda 268,50 TL tutarında oyun içi satın alımları mevcuttur.