The Callisto Protocol Oynanış Videosu Summer Game Fest'te Gösterildi - Haberler

Dead Space'in ruhani devamı olan The Callisto Protocol için ilk oynanış videosu Summer Game Fest 2022 etkinliğinde paylaşıldı.

Dead Space'in yaratıcı ismi Glen Schofield'in yeni stüdyosu Striking Distance'in geliştirdiği hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol için oynanış videosu geldi. Summer Game Fest 2022 esnasında oyuna ait yaklaşık üç dakika uzunluğunda ilk kesintisiz oynanış görüntüleri gösterildi.

The Callisto Protocol geçen haftaki State of Play etkinliğinde de yer almış ve burada oyuna ait bir fragmanla beraber çıkış tarihi açıklanmıştı. 2 Aralık 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak. Oynanış videosuna ek olarak State of Play fragmanını uzun bir versiyonu da Summer Game Fest'te gösterildi.

Geçtiğimiz günlerde Steam'de ön siparişe açılan oyunun Türkiye fiyatı gündem konusu olmuştu. 60 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun Steam'de 92 TL'den ön siparişe sunulmuştu. Daha sonra bu fiyat aynı gün içinde 499 TL'ye çıkmıştı. Season Pass içeren Deluxe Edition ise 119 TL'den 699 TL'ye yükselmişti.

Oyunun konusu hakkında ilk detaylar da yakın zamanda belli oldu:

"2320'de Jupiter'in 'ölü ayı' Callisto'da geçen The Callisto Protocol, gizemli bir salgının ayı kaosa sürüklemesi sonrası Black Iron Hapishanesi'nde mahkum olan Jacob Lee'nin hayatta kalma hikayesini ele almaktadır. Hapishane gardiyanları ve mahkumlar, Biophage adı verilen canavarca yaratıklara dönüşürken; Jacob, Black Iron'ın dehşetinden kurtulmak ve United Jupiter Company'nin karanlık sırlarını ortaya çıkarmak için savaşmak zorundadır."

