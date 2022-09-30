Sektördeki rolünü büyütüyor! Suudi veliaht prensinden 37 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan'ın devlet tarafından finanse edilen oyun şirketi The Savvy Gaming Group, Suudi Arabistan'ın oyun sektöründeki rolünü genişletmek adına 37,8 milyar dolarlık yatırım yapacağı devlet haber ajansı SPA tarafından açıklandı.

Geçtiğimiz yıl boyunca oyun sektörüne birçok yatırımda bulunan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, bu kez krallığı oyun için küresel bir merkez haline getirmeyi amaçladığı girişimlerine 142 milyar riyal (37,8 milyar dolar) yatırım yapacağı bildirildi.

OYUN VE ESPOR SEKTÖRÜNÜN MERKEZİNİ KAYDIRIYOR

SPA'ya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, "Savvy Games Group, Suudi Arabistan'ı 2023 yılına kadar oyun ve espor sektörü için nihai küresel merkez haline getirmeyi amaçlayan iddialı stratejimizin bir parçası" sözlerine yer vererek oyun sektörüne milyarlarca dolarlık bir diğer yatırımını açıkladı.

37,8 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI

37,8 milyar dolarlık yatırımda, Savvy'nin oyun geliştirme gündemini destekleyen şirketlerde hisse satın almak için 70 milyar riyal ve stratejik bir geliştirme ortağı olmak için önde gelen bir oyun yayıncısını satın almak için 50 milyar riyal ödeme yapılacak.

HEDEF: EKONOMİYİ ÇEŞİTLENDİRMEK

Muhamed Bin Selman'ın yatırım sonrası açıklamasında, "Ekonomimizi çeşitlendirmek, sektörde inovasyonu teşvik etmek ve Krallık genelinde eğlence ve espor yarışması tekliflerini daha da ölçeklendirmek için espor ve oyun sektöründeki kullanılmayan potansiyelden yararlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ İŞ İMKANLARI SAĞLANACAK

Suudi Arabistan'da 39 bin iş imkanı oluşturacak 250 oyun şirketi kurmayı ve sektörün Suudi Arabistan Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına katkısını 2030 yılına kadar 50 milyar riyale çıkarmayı hedeflendiği de bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda Japonya merkezli video oyun ve elektronik şirketi Nintendo'dan ve Kore Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen bir diğer Japonya merkezli video oyun şirketinden bir milyar doları aşkın hisse satın aldı.