PUBG Battlegrounds tatkiksel Teçhizat ne işe yarar? Taktiksel Teçhizat nedir?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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PUBG'nin Steam versiyonu PUBG Battlegrounds'a Mart'ın ilk haftası gelen 16.2 güncellemesiyle beraber oyuna birçok yenilikler eklendi. Bunlardan birisi ise Taktiksel teçhizat oldu. PUBG'de taktiksel teçhizat nedir? Taktiksel teçhizat ne işe yarar? Detayları haberimizde…
PUBG Battlegrounds'ın 5. Yılına özel gelen yeni güncelleme 16.2 ile oyuna yeni özellikler eklendi. PUBG Battlegrounds'a eklenen bu süper sırt çantası ile neredeyse her çeşit eşyayı saklayabilir ve rakiplerinizin karşısına her çeşit silah ile çıkabilirsiniz.
PUBG TAKTİKSEL TEÇHİZAT NEDİR?
Dört adet boş slotu bulunan taktiksel teçhizat bir silah slotu kaplamaktadır ve çantanın içine dört adet istediğiniz eşya koyulabilmektedir. İçine dağ dört adet dağ bisikleti bile koyabilirsiniz. Peki, taktiksel teçhizat nedir? Taktiksel teçhizat ne işe yarar? İşte özellikleri
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PUBG TAKTİKSEL TEÇHİZAT ÖZELLİKLERİ NELER?
- Birincil silah slotunu kaplar.
- Dört eklenti slotuna sahiptir.
- Her haritada çıkar.
- Normal Maçlarda, Özel Oyunlarda, Antrenman Modunda ve Sandbox Modunda (sadece PC) kullanılabilir.
- Slotlarında silahlar, kasklar, yelekler, eşya yığınları da dahil olmak üzere neredeyse her eşyaya barındırabilir.
- Bir eşya yığını (örneğin bir cephane yığını) tek bir slot dolduracak fakat slot başına 60 birimlik ağırlık sınırı sadece yığın halindeki eşyalara uygulanacak.
- Eklenti takılmış silahlar oldukları gibi saklanacak.
- Taktiksel Paket başka bir Taktiksel Paketi saklayacak şekilde kullanılamayacak.
- Taktiksel Paket, Porter'lardaki Bagaja sığmaz.
- Taktiksel Pakete sadece onu taşıyan kişi erişebilir.
- Eşyaları kullanabilmek için önce Taktiksel Paketten çıkarmak gerekir.
- Bir oyuncu Taktiksel Paketi ellerinde tutarken, normal yağmalama etkileşiminin yerini, eşyayı doğrudan Taktiksel Pakete yerleştirecek yeni bir etkileşim alacak.
- Taktiksel Pakette saklanan silahlar tüm mevcut eklentilerini tutmaya devam edecek ve başka bir silahla değiştirildiğinde "Eklentileri Değiştir" seçeneğini yok sayacak.
- "Eklentileri Değiştir" seçeneği, yerden yeni bir silah alırken uyumlu eklentilerin otomatik olarak değiştirilmesi özelliğini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak tanır.
- Eğer silahlar Taktiksel Pakete yüklenmeden önce doldurulduysa çıkarıldıklarında doldurulmuş olarak kullanılabilecekler.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022