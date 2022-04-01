PUBG Battlegrounds tatkiksel Teçhizat ne işe yarar? Taktiksel Teçhizat nedir?

PUBG Battlegrounds'ın 5. Yılına özel gelen yeni güncelleme 16.2 ile oyuna yeni özellikler eklendi. PUBG Battlegrounds'a eklenen bu süper sırt çantası ile neredeyse her çeşit eşyayı saklayabilir ve rakiplerinizin karşısına her çeşit silah ile çıkabilirsiniz.

PUBG TAKTİKSEL TEÇHİZAT NEDİR?

Dört adet boş slotu bulunan taktiksel teçhizat bir silah slotu kaplamaktadır ve çantanın içine dört adet istediğiniz eşya koyulabilmektedir. İçine dağ dört adet dağ bisikleti bile koyabilirsiniz. Peki, taktiksel teçhizat nedir? Taktiksel teçhizat ne işe yarar? İşte özellikleri

PUBG TAKTİKSEL TEÇHİZAT ÖZELLİKLERİ NELER?