Criterion Games'in geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı açık dünya yarış oyunu Need For Speed Most Wanted'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Need For Speed Most Wanted sistem gereksinimleri neler? Need For Speed Most Wanted kaç GB? Detayları haberimizde…

NEED FOR SPEED MOST WANTED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Most Wanted'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Dual Core veya MD Athlon X2 işlemci, minimum 2 GB RAM ve AMD ATI RADEON 3000 serisi veya AMD ATI RADEON 3870 ekran kartı yeterlidir.

NEED FOR SPEED MOST WANTED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows Vista

: Windows Vista İşlemci : Intel Dual Core veya AMD Athlon X2

: Intel Dual Core veya AMD Athlon X2 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : AMD ATI RADEON 3000 serisi veya AMD ATI RADEON 3870

: AMD ATI RADEON 3000 serisi veya AMD ATI RADEON 3870 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

NEED FOR SPEED MOST WANTED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Quad-Core

: Intel Quad-Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD ATI RADEON 6950

: NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD ATI RADEON 6950 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

NEED FOR SPEED MOST WANTED KAÇ GB?

Need For Speed Most Wanted'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.