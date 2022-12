Microsoft, Call of Duty Oyunları için PlayStation Plus Teklifinde Bulunmuş

İddiaya göre Microsoft, Sony'e Call of Duty oyunları için PlayStation Plus servisine ekleme teklifinde bulundu.

Bloomberg'ın haberine göre, iki firma arasında süre gelen pazarlık hakkında bilgi sahibi kaynaklar Microsoft'un Sony'e Call of Duty oyunları için PlayStation Plus servisine dahil edebilme teklifinde bulunduğunu bildirdi. Bu teklifin, geçen ay Microsoft'un Call of Duty oyunları için Valve ve Nintendo ile 10 yıllık anlaşma imzaladığı sırada PlayStation'a sunulduğu ifade edildi.

Microsoft bu sayede Activision Blizzard satım alımı işleminin ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ndeki rekabet kurumlarının incelemesini geçerek onaylanmasını amaçlıyor.

O dönem anlaşmanın kabaca Call of Duty oyunlarını Xbox dışındaki diğer platformlarda 10 yıl boyunca yayınlama imkanı tanıdığı biliniyordu. Sony için ayrıca böyle bir teklif yapıldığı belirtilmemişti. Microsoft, söz konusu anlaşmayı Sony'nin kabul etmediğini açıklamıştı.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı ve ona bağlı Call of Duty gibi oyun serilerini 70 milyar dolara yakın devasa bir miktarla satın alma teklifi uzun süredir gündemde. Satın alım işlemi için tekelcilik karşıtı incelemeler devam ederken, Sony satın alımın onaylanmaması adına birçok argümanda bulunarak rekabet gücünün azalacağını iddia etmişti. Microsoft ise satın alımın hem video oyun sektörüne hem de oyunculara yararlı olacağını savunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Federal Ticaret Komitesi (FTC), Activision Blizzard satın alımının engellenmesi amacıyla Microsoft'a dava açmıştı. Komite, Microsoft'un Blizzard'ı satın aldığı sırada verdiği sözlerden vazgeçerek Starfield'ı Xbox'a özel hale getirmesini neden göstererek benzer bir durumun Call of Duty ile yaşanabileceğini öne sürmüştü.

Microsoft'un Activision Blizzard satın alım anlaşması şu ana kadar sadece Suudi Arabistan ve Brezilya'daki rekabet kurumlarından onay aldı. Birleşik Krallık'taki CMA (Rekabet ve Pazar Kurumu) ve Avrupa Birliği Rekabet Kurumu ise incelemelerini henüz tamamlamadı.