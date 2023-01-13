Gamedec, tek oyunculu, savaş içermeyen ve anlatı odaklı bir siberpunk izometrik rol yapma oyunudur. Sen sanal dünyalardaki suçları çözen bir oyun dedektifisin. Zekânı kullanarak tanıklardan ve şüphelilerden bilgi topla, aldatıcı planların temeline ineceğiniz Gamedec sistem gereksinimleri neler? Gamedec kaç GB? İşte detaylar...

GAMEDEC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Gamedec'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-3570 veya AMD FX-8140 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartı gerekmektedir.

GAMEDEC MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-3570 veya AMD FX-8140

: Intel Core i5-3570 veya AMD FX-8140 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon R9 270

: NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon R9 270 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 17 GB kullanılabilir alan

GAMEDEC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i7 4770k veya AMD Ryzen 5 1500X

: Intel i7 4770k veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD RX580

: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD RX580 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 17 GB kullanılabilir alan

GAMEDEC KAÇ GB?

Gamedec'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 17 GB boş depolama alanı gerekmektedir.