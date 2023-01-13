Gamedec sistem gereksinimleri neler? Gamedec kaç GB?
Gamegar Haberleri
Anshar Studios'un geliştirip Anshar Publishing'in yayıncılığını üstlendiği dedektif izometrik rol yapma oyunu Gamedec'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak etmektedir. Peki, Gamedec sistem gereksinimleri neler? Gamedec kaç GB? Detayları haberimizde...
Gamedec, tek oyunculu, savaş içermeyen ve anlatı odaklı bir siberpunk izometrik rol yapma oyunudur. Sen sanal dünyalardaki suçları çözen bir oyun dedektifisin. Zekânı kullanarak tanıklardan ve şüphelilerden bilgi topla, aldatıcı planların temeline ineceğiniz Gamedec sistem gereksinimleri neler? Gamedec kaç GB? İşte detaylar...
Gamedec'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-3570 veya AMD FX-8140 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-3570 veya AMD FX-8140
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon R9 270
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 17 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel i7 4770k veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD RX580
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 17 GB kullanılabilir alan
Gamedec'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 17 GB boş depolama alanı gerekmektedir.