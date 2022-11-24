Evil West sistem gereksinimleri neler? Evil West kaç GB?
Gamegar Haberleri
Flying Wild Hog'un geliştirip Focus Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı vahşi batı aksiyon macera oyunu Evil West'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Evil West sistem gereksinimleri neler? Evil West kaç GB? Detayları haberimizde…
Karanlık bir tehdit Eski Batı'yı tüketiyor. Tek başınıza veya birlikte, kana susamış canavarlara karşı içgüdüsel, patlayıcı savaşta stil sahibi bir şekilde savaşın. Yıldırımdan güç alan eldiveninle vampir ordularını yok et ve bir Vahşi Batı Süper Kahramanı ol. Peki, Evil West sistem gereksinimleri neler? Evil West kaç GB? İşte detaylar…
Evil West'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için en temel kurulum dahil Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300 X6 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon RX 460 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10 64 bits
- İşlemci : Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300 X6
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon RX 460
- Depolama : 40 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64 bits
- İşlemci : Intel Core i5-10505 veya AMD Ryzen 5 1600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590
- Depolama : 40 GB kullanılabilir alan
Evil West'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Karanlık bir tehdit Amerikan sınırını tüketir. Çok gizli bir vampir avı enstitüsündeki son ajanlardan biri olarak, insanlık ile şimdi gölgelerden ortaya çıkan köklü bir terör arasındaki son çizgisiniz. Bir Vahşi Batı Süper Kahramanı olmak için ayağa kalkın, vampir tehdidini ortadan kaldırın ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kurtarın.
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İçgüdüsel, patlayıcı savaşta, ateşli silahlarınız, yıldırım yakıtlı eldiveniniz ve aletlerinizle cehennemi serbest bırakın. Kana susamış canavarları yalnız bir avcı olarak veya bir arkadaşınızla işbirliği yaparak stilde öldürün. Silahlarınızı ve av araçlarınızı yükseltirken anlatı odaklı bir kampanyada keşfedin ve savaşın. Canavar öldürme ustalığınızı geliştirmek için yeni avantajların kilidini açın, doğaüstü orduları yenmek için kendi oyun tarzınızı oluşturun.
- Şık, kanlı aksiyon savaşında tek başınıza veya bir arkadaşınızla savaşın
- Stilize edilmiş, tuhaf bir vahşi batı evreninde yeniden anlatılan mitler ve efsaneler
- Avantajlar, yükseltilebilir silahlar ve araçlarla gelişin
- Amerika'yı kurtarmak için hikaye odaklı bir kampanyayı keşfedin ve savaşın.