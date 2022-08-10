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Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray yeni koçunu duyurdu

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Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray yeni koçunu duyurdu

Bu haftanın başında Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor'dan ayrıldığı duyurulan Valorant takım koçu Tolunay Pınarlı'nın takımdaki boşalan yeri hemen doldu. Sarı-Kırmızılılar, Valorant takımının yeni koçu için Timur Şengül ile anlaştı.

Galatasaray Espor'un Valorant alanındaki yetersiz hedefleri doğrultusunda istediği başarıya ulaşamamasının ardından takım koçu ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Sarı-Kırmızılı ekip, Valorant için yeni takım koçunu duyurdu.

Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Valorant takımının yeni koçu Timur "bishop" Şengül ile anlaştığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı ekibin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "VALORANT takımımızın yeni koçu Timur ''bishop'' Şengül'e hoş geldin diyoruz!" sözlerine yer verdi.

Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray Espor yeni koçunu duyurdu

Galatasaray Espor ile anlaştığı duyurulan Timur Şengül, Twitter'dan yaptığı açıklamada Eternal Fire'dan ayrıldıktan sonra takım arayışında olmadığını, Valorant'a tekrardan dönmeyi düşünmediğini ve Türkiye'de ligde bulunan 3-4 takımdan teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

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Valorant koçu Timur Şengül'ün açıklamalarının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Son 1 haftadır gelen teklifi kafamda iyice değerlendirip Valorant sahnesinde başarılı olmak için Galatasaray forması altında elimden geleni yapabileceğim bir dönem geçirebileceğimi ve bunu başarmak içinde önümde uzun bir süreç olduğunu bilerek bu teklifi kabul ettim."

Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray Espor yeni koçunu duyurdu

"Counter-Strike ile ilgili söyleyeceklerime gelecek olursam, CS benim için çok farklı bir sayfa. Koç ya da oyuncu olmanın dışında bana bu sektörde çok güzel anılar yaşatan bir hayatımda ki parçam gibi. Gelecek dönemde vakit buldukça CS üzerinde analiz ve sohbet yayınları yapacağım, onu da buradan paylaşıyor olurum."

Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray Espor yeni koçunu duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Galatasaray Valorant Gamegar Spor Haberler

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