Assassin's Creed Mirage Resmi Olarak Duyuruldu

Yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Mirage, Ubisoft tarafından resmi olarak açıklandı.

Peş peşe gelen sızıntıların ardından Assassin's Creed serisinin sıradaki oyunu belli oldu. Serinin resmi Twitter hesabından "Assassin's Creed Mirage sıradaki Assassin's Creed oyunu" notuyla oyuna ait bir konsept tasarım paylaşıldı. Ayrıca 10 Eylül'de düzenlenecek olan Ubisoft Forward etkinliğinde oyuna ait tüm detayların açıklanacağı belirtildi.

Söz konusu oyun ilk kez Bloomberg yazarı Jason Schreier tarafından ortaya atılmıştı. Rift kod adıyla geliştirilen bu yeni Assassin's Creed oyununun Bağdat'ta geçeceği ve Assassin's Creed Valhalla'dan Basim'in ana karakter olacağı iddia edilmişti. Serideki son oyunlarının aksine Assassin's Creed Mirage'in RPG ögelerini terk ederek serinin özüne döneceği ve daha kompakt bir yapıda gizlilik odaklı oynanış sunacağı öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde bu iddialara bir başka kaynak tarafından yenileri eklenmişti. Buna göre, Jason Schreier'in önceki bilgilerine ek olarak Rift kod adlı bu yeni oyunun resmi adının Mirage olduğu ve İstanbul'da geçen bir DLC içereceği iddia edilmişti.

Yeni Assassin's Creed Oyunu Hakkında Önemli Detaylar Sızdırıldı

Bugün (1 Eylül ) ise Assassin's Creed Mirage yazılı artwork'ler Ubisoft Store üzerinden bir kez daha sızdı. Tüm bunların ardından Ubisoft sonunda resmi olarak Assassin's Creed Mirage'i doğruladı. Oyunla ilgili tüm ayrıntıları Ubisoft Forward etkinliğinde paylaşacağını açıkladı.

Ubisoft Forward, 10 Eylül Cumartesi günü TSİ 22: 00'da başlayacak. Ubisoft bu etkinlikte AC Mirage dahil olmak üzere yeni oyunlarını duyuracak.