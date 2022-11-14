Among Us VR sistem gereksinimleri neler? Among Us VR kaç GB?
Gamegar Haberleri
Schell Games'in geliştirip Innersloth'un yayıncılığını yaptığı Among Us'ın VR oyununun sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Among Us VR sistem gereksinimleri neler? Among Us VR kaç GB? Detayları haberimizde…
Uzayda takım çalışması ve ihanet! Bu VR parti oyununda Mürettebat Arkadaşları, bir veya daha fazla Sahtekar gemideki herkesi öldürmeden önce görevleri tamamlamak için birlikte çalışır. Orijinal oyunla aynı aldatmaca ve aldatmacayı deneyimleyin, ancak şimdi kendi sanal uzay geminizde. Peki, Among Us VR sistem gereksinimleri neler? Among Us VR kaç GB? İşte detaylar…
Sevilen parti oyunu Among Us VR'ı oynamak için Intel Core i5-4590 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-4590 veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 3600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Among Us VR'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Among Us VR'ın Steam fiyatı 18,50 TL'dir.
Among Us VR'ı Meta Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index ile oynayabilirsiniz.