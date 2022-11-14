Schell Games'in geliştirip Innersloth'un yayıncılığını yaptığı Among Us'ın VR oyununun sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Among Us VR sistem gereksinimleri neler? Among Us VR kaç GB? Detayları haberimizde…

Uzayda takım çalışması ve ihanet! Bu VR parti oyununda Mürettebat Arkadaşları, bir veya daha fazla Sahtekar gemideki herkesi öldürmeden önce görevleri tamamlamak için birlikte çalışır. Orijinal oyunla aynı aldatmaca ve aldatmacayı deneyimleyin, ancak şimdi kendi sanal uzay geminizde. Peki, Among Us VR sistem gereksinimleri neler? Among Us VR kaç GB? İşte detaylar…

AMONG US VR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Sevilen parti oyunu Among Us VR'ı oynamak için Intel Core i5-4590 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı gerekmektedir.

AMONG US VR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4590 veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

AMONG US VR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 3600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

AMONG US VR KAÇ GB?

Among Us VR'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

AMONG US VR KAÇ TL?

Among Us VR'ın Steam fiyatı 18,50 TL'dir.

AMONG US VR HANGİ CİHAZLARI DESTEKLİYOR?

Among Us VR'ı Meta Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index ile oynayabilirsiniz.