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ABD'li oyuncu Jack Black: GTA ve Red Dead Redemption oyunları film olmalı

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Son dönemde sinema sektöründe video oyunlarından uyarlanan birçok filmin yer almasının ardından aktör ve komedyen Jack Black'in yabancı basında yaptığı bir röportajda kendisine beyazperdeye hangi oyunların uyarlanmasını istediği soruldu. Black ise cevabını Rockstar Games oyunlarından yana kullandı.

"GTA VE RED DEAD REDEMPTION FİLMLERİ GELMELİ"

Yabancı basın ile yaptığı röportajda hangi oyunların filme uyarlanmalı sorusuna cevap veren Jack Black, "Rockstar Games'in oyunlarından herhangi birinin (Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption) filmini yapmaya başlamadıklarına inanamıyorum. Bunlar zaten film gibi şeyler, anlıyor musunuz? Sanırım mesele de bu. Bazı video oyunları zaten bu tür hikayeleri anlatmak için en az filmler kadar başarılılar ve video oyunları gibi olan bazı filmler var." dedi.

OYUNLARIN FİLM UYARLAMALARI YAPILIYOR

Özellikle geçtiğimiz bu son dönemde The Last of Us, Uncharted, Resident Evil, Assassin's Creed gibi birçok oyunun vizyona girdiğini gördük. Ayrıca önümüzdeki yıllarda beyazperdeye taşınacak Minecraft, Death Stranding, Ghost of Tsushima ve Borderlands gibi birçok oyundan uyarlanma yapımlar vizyona girecek.

ABD'li oyuncu Jack Black: GTA ve Red Dead Redemption oyunları film olmalıThe Last of Us

Tüm bu yapımların ardından halihazırda oyun içerisinde oyunculara bir sinema şöleni yaşatan oyunlar da bulunurken (Grand Theft Auto ve özellikle Red Dead Redemption) bu oyunların da sinemaya taşınması gerektiği konusunda tüm oyuncular hemfikirde.

2022 yılında Rockstar Games, yıllar önce Eminem'in başrolünde oynadığı bir GTA filmini iptal ettiğini açıklamıştı. Ayrıca geçtiğimiz sene vizyona giren The Last of Us dizisi sonrası The Last of Us Part 1'in satışları yükselişe geçmişti.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Red Dead Redemption Rockstar Games Jack Black Gamegar Haberler

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