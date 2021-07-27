Galatasaray maçında yeni transferler forma giyecek mi? Galatasaray PSV Eindhoven maçında Patrick van Aanholt, Cicaldau, Sacha Boey neden yok?
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Galatasaray maçında yeni transferler forma giyecek mi? Galatasaray PSV Eindhoven maçında Patrick van Aanholt, Cicaldau, Sacha Boey neden yok?

Galatasaray maçında yeni transferler forma giyecek mi? Galatasaray PSV Eindhoven maçında Patrick van Aanholt, Cicaldau, Sacha Boey neden yok?
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Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçında 5-1'in rövanşında PSV ile Başakşehir Fatih Terim stadyumunda karşı karşıya gelecek Galatasaray, transfer bombalarını patlatmaya başladı. Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt isimlerini duyurmasının ardından en çok merak edilen konu ise, Aslan'ın yeni transferleri rövanş mücadelesinde oynatıp, oynatamayacağı oldu. Peki, Galatasaray maçında yeni transferler forma giyecek mi? Galatasaray PSV Eindhoven maçında Patrick van Aanholt, Cicaldau, Sacha Boey neden yok

İlk maçta Zahavi ve Götze'nin gollerine engel olamayan Aslan, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da hedef galibiyet. 5-1'lik maçın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Sarı-Kırmızılı ekip eksik bölgelere yaptığı takviyelerle transfere hız verdi. Sosyal medya'dan duyurduğu Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un 28 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim stadyumunda PSV ile karşı karşıya geleceği mücadelede forma giyip, giyemeyecekleri ise futbol severler tarafından merak edilmekte.

PSV MAÇINDA YENİ TRANSFERLER NEDEN YOK?

UEFA Kuralları gereği oyuncu kayıt işlemleri maç öncesi değil tur öncesi yapılmaktadır. PSV ilk maçı öncesi kayıt ettiği oyuncular forma giyebilecek. Yeni transferler Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt Galatasaray'ın PSV'yi geçmesi ya da Aslan'ın yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda kayıt edilebilecek.

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Galatasaray maçında yeni transferler forma giyecek mi? Galatasaray PSV Eindhoven maçında Patrick van Aanholt, Cicaldau, Sacha Boey neden yok? - Haberler
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