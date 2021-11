Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile yapacakları maçın zor geçeceğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Lokomotiv Moskova'nın teknik direktör Markus Gisdol geldikten sonra çıkışa geçtiğini belirtti.

Rus ekibinin Gisdol yönetiminde oynadığı 4 maçta sadece Galatasaray'a yenildiğini hatırlatan Terim, "Kimse maçın kolay geçeceğini beklemesin. Bir puanları var ama matematiksel olarak hala iddiaları var. Deplasmanda oynadığımız maç planladığımız şekilde bitti. Gruptan birinci çıkmamız için Lokomotiv Moskova maçı stratejik bir önem taşıyor. Bizden sonra Marsilya-Lazio maçı var. Eğer kazanırsak 10 puan yapıyoruz. Oradan çıkacak sonucun da önemi var. Grup liderinin doğrudan son 16 turuna gittiği bir ortamda, grup ikincisinin Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiplerle oynayacağını düşünecek olursak grup birinciliğinin önemi çok açık. Lokomotiv Moskova bireysel olarak önemli oyunculara sahip. Baskıyı seven, topun kendisinde kalmasını isteyen bir takım. Ama zayıf ve güçlü yanlarını da iyi tespit ettiğimizi düşünüyorum. İlk maça göre daha zor geçeceğini tahmin ediyorum. Biz de çalışmalarımızı yaptık ve ona göre de oynayacağız." diye konuştu.

Fatih Terim, Avrupa'da tekrar kupa kazanmak gibi bir hedeflerinin olup olmadığına yönelik soruyu, "Hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. 'Bu gruptan çıkarsak bizim de söyleyeceğiz çok şey olur.' demiştim. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Bu gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz. Niye olmasın. Hakikaten çok zorlu bir grupta yarışıyoruz. Neredeyse Şampiyonlar Ligi grubu çektik diyorum ısrarla. Buradan çıktığımız zaman zaten son 16 turuna çıkıyoruz. Turu geçersek, bundan sonra çıkacak rakibimiz aşağı yukarı burada karşılaştığımız rakipler ayarında olacak. O yüzden ikili maçlarda her şey olabilir." şeklinde yanıtladı.

"Yüzde 100 kapasiteye 9 Kasım'da geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilemiyor"

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile yapacakları maçın tam seyirci kapasitesiyle oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun kabul edilmediğini anlatarak, "Galatasaray Kulübü olarak pandemi süreci başladığından itibaren tüm mevzuatlara uyduk, uymaya da devam ediyoruz. Rakiplerimizin üçer dörder bin taraftar aldığı durumlarda daha biz Ali Sami Yen'de TFF ne demişse onlara uyduk. Bugün Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından alınan bu karara da uyarız. Yüzde 100 kapasiteye 9 Kasım'da geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilemiyor. Federasyonumuzun bu 5 gün için bildiği bir şey var ki biz de saygıyla karşılıyoruz. 5 gün için merak etmiyor değiliz ama yine uyacağız. Ancak ben yarın 20-25 bin kişinin 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum. Ali Sami Yen'de biz bunlara alışkınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi'nde oynadıkları futbol, genç oyuncuları, takımın durumu ve grup lideri olmalarının Avrupa'da takip edildiğini vurgulayarak, "Galatasaray son yıllarda ilk defa bir maça favori olarak çıkıyor. Bu bile bizim nereye gideceğimizi gösterecek bir şey. Onun için durumayız. Başkanımızla da konuştuk, ocak ayında bazı plan ve projelerimiz var. Bazı şeylere hazırız. Herkes de değişime hazır olmalıdır. Sadece alma ile değil verme ve alma arasında geçecek olan hadisede hazır olmalıdır. Mevcut takımımızdan memnunuz ama her zaman daha iyisi vardır. Ocak ayında o felsefeyle hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yasaklarla hiçbir yere varamayız"

Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü görevinde bulunurken uygulamaya koydukları yabancı futbolcu kontenjanında son dönemde yapılan değişikliğin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konuyu kulüplere anlatırken 3-4 tane durum üzerinde durmuştum. Çok büyük paralarla Türkiye'de yedek kalan Türk oyuncuların dışarıya gitmek istememesi. Büyük para alıyor, niye gitsin. 'Dışarda oynama zorunluğu olacaktır.' dedik. Geldi geçti, kural değişiyor ama bu kuralın ana hedefinin 14 Türk olduğunu bir türlü anlatamadım ben çok kişiye. Yabancı zaten serbestti. Arkadaşlar, bu bir bakış açısı, bir anlayış. Yasaklarla hiçbir yere varamayız. Bugün Rusya tekrardan yabancıyı serbest bırakma aşamasında. Oyuncuyu Türk ya da yabancı diye ayırt edemezsiniz. Ben geçen sene aşağı yukarı 10-15 Türk oynattım. Oynatan birçok takım var. Dolayısıyla parayı kulüplerin verdiği bir yerde kararı da onların vermesi gerekir. Bunun için UEFA ve TFF'nin kriterleri var zaten. Yoksa ceza görüyorsunuz. Yani asgari bir müşterekte birleşmekte yarar var. 'Bu kadar fazla yabancı olduğu zaman Türk oyuncusu yetişmiyor.' anlayışına hiçbir gün inanmadım. Türk Milli Takımı Teknik Direktörü olarak o gün o kararı uygulayan ve bundan zarar görecek olan da bendim. Biz 2016 Avrupa Şampiyonası'na gittik."

Yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili bazı ülkelerden örnek veren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Türk oyuncuların kaybolmasına göz yumabilir miyim? Bunu yabancı yerli diye ayırmamak lazım. Bugün Anadolu takımları bu kuraldan dolayı hepimize kafa tutmuyorlar mı, daha zevkli geçmiyor mu? Gidiyorlar en ekonomik oyuncuyu buluyor ve gelip bizi de başkalarını da her yerde yeniyorlar. Neredeyse maçtan önce favoriyi kaldırdılar. Türk oyuncuya zarar gelsin ister miyiz ? 'Yabancı futbolcu olduğu için Türk Milli Takımı'na oyuncu bulamıyoruz.' şeklindeki bir düşünce nasıl olabilir. Bu çok inandırıcı değil. Bugün dünyanın en önemli takımlarında oynuyorlar. 21 kişi çağıracaksan bunun 15'i dışarıdan geliyor. 30 kişi çağıracaksan 20'si oradan geliyor. Futbol dinamik bir oyun her gün değişime ayak uydurmalısınız. Kulüplerin ikna olması lazım, rekabet olması lazım. Her oyuncu bizim için aynı dilde, aynı mesafededir. Yoksa benim için sorun değil. Ben 4+2'de de oynadım, 6+2'de de oynadım, 3+1'de de oynadım. UEFA Kupası şampiyonu olurken karşımızdakiler 18, 20, 21 yabancıyla oynarken biz 4+2 ile oynadık. İnandırıcı, mantıklı, makul olmak lazım. Ortak bir kansensüs sağlayarak karar almak lazım. Bu asla Türk futbolcularına zarar veren bir hadise değildir."

"Boey'den bir süre daha faydalanamayacağız"

Fatih Terim, sakatlığı bulunan futbolcuları Sacha Boey'in durumuyla ilgili olarak "Kas sakatlığından dolayı Marsilya maçına kadar oynamadı. Marsilya maçında forma giydi, 65 dakika çok iyi oynadı. O dakika işaret etti, ağrısı olduğunu. Riske girmeden oyundan aldık. Çünkü milli maçlar arasında kendine getiririz diye düşündük. Beşiktaş maçında da olabilir diye ben söylemiştim. Tedavisi tamamlanmıştı. Testlerde hızlara çıktığı zaman biraz ağrı hissetti. Kendisinden bir süre daha faydalanamayacağız. Maalesef futbol içinde bu tip sakatlıklar ve şanssızlıklar var. Sacha genç bir oyuncu ve kendisinden beklentilerimiz büyük. Sezonun en erken açan takım biziz. Buna rağmen en az kas sakatlığı yaşayan takım da biziz. İnşallah böyle devam eder. Sacha 'Paris'te tedavi olabilir miyim?' dedi. Ben de makul karşıladım." diye konuştu.

Tedavisine devam edilen Arda Turan'ın da ciddi bir sakatlık geçirdiğini anlatan Terim, "Arda çok ağır bir sakatlık geçirdi. Arda koşmaya başladığı an ağrısı var. Alçısı çıktı. Her gün tedavide, her gün çalışmada. 'Böyle bir durumda çok küçük bir eşik var. Ağırlarla o eşiği atladığımızda bir hafta gibi kısa bir sürede takıma bile verebiliriz.' dediler. Biz de onu bekliyoruz. Çok üzülüyor. Onun olması gereken bazı maçlar vardı. Sahanın içinde halledebileceği maçlar vardı. Oynamasa da görevini fazlasıyla yapıyor. Biz de özledik. İnşallah bir an evvel gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları maçtan sonra kulüp yöneticilerinden Remzi Sanver ve ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, "Ben Gaziantep maçından sonra konu ile ilgili yorumumu yaptım. Üzerine söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Ancak rakiplerinin kaybettiği haftada kazanan bir Galatasaray var. Avrupa grubunda gol yemeden lider olan Galatasaray var. Oynadığı futbolla, genç kadrosuyla Avrupa'da kendinden söz ettiren bir Galatasaray var. Son zamanlarda ilk defa Avrupa maçına favori olarak çıkan Galatasaray var. Ben bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Müsaade ederseniz sadece sahaya motive olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

