Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinde büyük öneme sahip koruyucu maske satışına başlayacak.
29.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:17
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinde büyük öneme sahip koruyucu maske satışına başlayacak.
Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.
Kaynak: AA