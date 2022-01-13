Galatasaray'ın yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine dahil edilen tercüman Marc Gonzalo Martinez kısa sürede büyük kriz çıkarttı. 2019 yılında Kasımpaşa'nın teknik kadrosunda bulunan Martinez'in katıldığı bir şov programında Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve Galatasaray'dan "malum takım" diye bahsettiği ortaya çıktı.

"ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCUYDU AMA MALUM TAKIM ŞANS VERMEDİ"

2019 yılında Galatasaray'ın eski futbolcularından Marcelo Carrusca'nın formasıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Martinez yine dikkat çeken bir ifade kullanıp not olarak "Çok yetenekli bir futbolcuydu ama malum takım ona şans vermedi" düşmüş.

FRANSIZ EKİBİNİN TRİBÜNÜNDE MAÇ İZLEMİŞ

Martinez ayrıca 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-PSG maçında Fransız ekibinin formasıyla deplasman tribününde maç izlemiş.

FENERBAHÇE REKLAMINDA DA BOY GÖSTERMİŞ

İspanyol tercümanın Fenerbahçe reklamında oynadığı da ortaya çıktı. Reklam filminde Fenerbahçe forması da giyen Martinez'in, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi popüler dizilerde de minik roller aldığı ortaya çıktı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Ortaya çıkan bu gerçekler sonrasında Galatasaray taraftarı, Martinez kararı nedeniyle yönetime ateş püskürürken divan üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yeni tercümanın görevine bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu. Tepkiler sonrası "MarcGonzalo" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

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