G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Açılan ilk beş sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. 5 sandıktan çıkan toplam sonuç: Eşref Hamamcıoğlu 302, Metin Öztürk 180, Burak Elmas 171, Yiğit Şardan 81, İbrahim Özdemir 24 oy.