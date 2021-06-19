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G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz

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Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Açılan ilk beş sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. 5 sandıktan çıkan toplam sonuç: Eşref Hamamcıoğlu 302, Metin Öztürk 180, Burak Elmas 171, Yiğit Şardan 81, İbrahim Özdemir 24 oy.

Seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 15.00'te sona erdi. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da seçimler pandemi önlemleri altında gerçekleştirildi.

30 SANDIKTA OY ATILDI

Seçimde Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip. Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oylar atıldı.

Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:

Metin Öztürk:

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İbrahim Özdemir:

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Burak Elmas:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Yiğit Şardan:

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

1. SANDIK SONUCU:

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Metin Öztürk: 32

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

İbrahim Özdemir: 5

2. SANDIK SONUCU:

Burak Elmas: 36

Eşref Hamamcıoğlu: 72

Yiğit Şardan: 12

Metin Öztürk: 46

İbrahim Özdemir: 4

3. SANDIK SONUCU:

Metin Öztürk: 38

Yiğit Şardan: 14

Eşref Hamamcıoğlu: 70

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 34

4. SANDIK SONUCU:

Eşref Hamamcıoğlu: 47

Burak Elmas: 38

Metin Öztürk: 29

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 9

5. SANDIK SONUCU:

Burak Elmas: 36

Eşref Hamamcıoğlu: 65

Yiğit Şardan: 21

Metin Öztürk: 35

İbrahim Özdemir: 2

G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz
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