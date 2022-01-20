Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Haberler
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Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'ya yenilen Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'ya yenilen Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve kötü gidişini durduramadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan Aslan daha sonra oynadığı 3 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacak.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Nef, Spor, Güncel, Haber

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