Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı anlatım

Merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisi başladı. Dev karşılaşmayı saniye saniye canı anlatımla sizlere aktarıyoruz.

İŞTE DEV DERBİDE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut Özil, Berisha

CANLI ANLATIM

Dakika 16 ' GOL : Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem topu Morutan'a verdi. Morutan bekletmeden topu yeniden Kerem'e aktardı. Ceza sahası yayından topla beraber içeriye sokulan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke'nin solundan ağlara gönderdi.



Dakika 10: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Berke gole izin vermedi.

Dakika 5: Mert Hakan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Zajc, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Topu sağına çekip yakın direğe doğru vuruşunu yaptı. Muslera topu kontrol etti.

Dakika 4: Van Aanholt'un sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada hiçbir takım arkadaşı topa doğru hareketlenmedi. Berke zorlanmadan topun kontrolünü sağladı.

Dakika 3: Fenerbahçe ön alanda baskı yaparak topu kazandı. Mert Hakan, ceza sahası yayının gerisinden şutunu çekti. Muslera bu topu kontrol etmeyi başardı.

Dakika 2: Fenerbahçe sağ kanadını kullanarak rakip kaleye yüklenmeye çalışıyor.

Dakika 1: Sol kanatta hareketlenen Kerem, sıfıra inerek yerden ceza sahasına doğru pasını verdi. Novak araya girerek topu kornere gönderdi.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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