Galatasaray'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne stat teşekkürü
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Galatasaray'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne stat teşekkürü

Galatasaray'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne stat teşekkürü
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı 2 maçlığına kullanımlarına sundukları için teşekkür etti.

Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı 2 maçlığına kullanımlarına sundukları için teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın zemin çalışmaları sürecinde kendimizi evimizde hissettiren, 28 Temmuz'daki Galatasaray-PSV Eindhoven ve 5 Ağustos'taki Galatasaray-St. Johnstone maçlarımızı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamamızı sağlayan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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