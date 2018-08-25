Galatasaray'dan Al Hilal'e Transfer Olan Bafetimbi Gomis, İstanbul'dan Böyle Ayrıldı
Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al-Hilal Kulübü'ne transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis İstanbul'dan ayrıldı.
Atatürk Havalimanından özel bir havayolu şirketiyle Suudi Arabistan'a giden Gomis'i az sayıda Galatasaray taraftarı uğurladı.
Taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Gomis, sarı-kırmızı atkı taktı. Gomis'in Türkiye'den ayrılırken üstündeki kıyafetlerinin sarı-kırmızı renklerden oluşması da dikkat çekti.
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