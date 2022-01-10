Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifaya davet ettiler

Galatasaray'ın Süper Lig'de aldığı art arda başarısız sonuçların ardından yönetim, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile yolları resmen ayırdı. Sarı-kırmızılı ekipte 4. Fatih Terim dönemini bitiren kararı tecrübeli hocaya ileten yönetimin bu kararı taraftarları ise çılgına çevirdi.

BAŞKAN BURAK ELMAS'I İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Yönetime bir proje dahilinde geldiğini ve sonuna kadar Terim'in arkasında duracağını belirten Başkan Burak Elmas'ın ligde alınan başarısız sonuçların ardından istifa etmeyi düşünmeyip tecrübeli hocayla yolları ayırması Sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekerken, Twitter üzerinden yaşanan gelişmeye ilişkin yorumlar sonrası "#BurakElmasİstifa" etiketi kısa sürede TT oldu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Seçim vaadi olarak "İmparator" lakaplı Terim'in getirilip 7 ay bile olmadan görevine son verilmesine tepki gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı sosyal medyayı adeta yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları;

"VİZYONU PAYLAŞIYORUZ" DEMİŞTİ

Başkan Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fatih Terim'le ilgili tartışmalara yanıt vermişti. Kamuoyunda ortaya çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

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