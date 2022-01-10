Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifaya davet ettiler - Haberler Spor
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Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifaya davet ettiler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Galatasaray'da ligdeki kötü gidişatın ardından 4. Fatih Terim dönemi de sona erdi. Yönetim aldığı kararı tecrübeli teknik adama bildirirken, alınan karar sonrası sosyal medya da ayağa kalktı. Terim ile yolların ayrılması sonrasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da istifa etmesi gerektiğini belirten taraftarlar, alınan başarısız sonuçlarda büyük payı olduğunu düşündükleri Elmas'a tepki yağdırdı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de aldığı art arda başarısız sonuçların ardından yönetim, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile yolları resmen ayırdı. Sarı-kırmızılı ekipte 4. Fatih Terim dönemini bitiren kararı tecrübeli hocaya ileten yönetimin bu kararı taraftarları ise çılgına çevirdi.

Yönetime bir proje dahilinde geldiğini ve sonuna kadar Terim'in arkasında duracağını belirten Başkan Burak Elmas'ın ligde alınan başarısız sonuçların ardından istifa etmeyi düşünmeyip tecrübeli hocayla yolları ayırması Sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekerken, Twitter üzerinden yaşanan gelişmeye ilişkin yorumlar sonrası "#BurakElmasİstifa" etiketi kısa sürede TT oldu.

Seçim vaadi olarak "İmparator" lakaplı Terim'in getirilip 7 ay bile olmadan görevine son verilmesine tepki gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı sosyal medyayı adeta yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifa davet ettiler

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifa davet ettiler

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifa davet ettiler

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifa davet ettiler

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifa davet ettiler

Başkan Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fatih Terim'le ilgili tartışmalara yanıt vermişti. Kamuoyunda ortaya çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifaya davet ettiler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı

 Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi ?

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi ?

Haberler.com - Spor Haberleri

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Yorumlar (4)
Orcun Yazicioglu:terim manyakları kim bu arada? taraftar çıldırmışmış :D Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
Metin Demir:feneresyonun oyunlarına boyun eyen yünetime yazıklar olsun burak kalıbın adamı değilmişsin Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
MAVİ.blue. YEŞİL.:herzaman imparatorun yanındayız.avrupada en zorlu grupdan çıkmış son 16 ya kalmış play off oynamayacak takımın teknik direktörüne bu yapılırmı Cevap Yaz 17 14 Yayından Kaldır
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