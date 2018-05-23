Şampiyon Galatasaray'ın Bayrakları Boğaz'a Asıldı
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı.
Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın büyük boyuttaki bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yer alıyor.
GALATASARAY GÖZTEPE'Yİ YENİP ŞAMPİYON OLMUŞTU
Ligin son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.
YORUMLAR (12)
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BURDAN MALATYAYA TEŞEKKÜRLERİMİ BİLDİRİRİM SİZ BİZİ YENMESEYDİNİZ TUDOR DA GİTMEZDİ ŞAMPİYONDA OLAMAZDIK TUDORUN KOVULDUĞU MALATYA YENİLGİSİ AKŞAMI MALATYA SİZ BİZİ YENMEKLE KALMADINIZ AYNI ZAMANDA ŞAMPİYON YAPTINIZ DİYE BURDAN YAZMIŞTIM BİLİYORDUM Kİ İMPARATOR GELECEK BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hepsi tesedüf.. Toplamda 55 KUPA yenilmeden aldiği Uefa kupasi Real Madridin elinde aldiği süper kupa Fb stadinda kaldirdigi Türkiye kupasi lig şampiyonlugu kupasi, Inanizki bunlarin hepsi tesedüf. Aziz Başkan dedi cübbeli hoca söylemiş:)))Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırHIRBO: KEDİ UZANAMADIĞI CİĞERE MUNDAR DERMİŞ VARSIN DESİN O 5. YILDIZI TAKMAYA 4 KALDI2 Yayından Kaldır
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fenevlilerin zoruna gitmiş heyaaaaaaaaaaaaaaCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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İŞTE BU BE!!!Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır