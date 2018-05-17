Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: UEFA ile Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından "Hiçbir engel yok, önümüzdeki sezon kupalara katılıyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı görüşmenin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, "UEFA ile görüştük. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir." dedi.

Sözlerine devam eden Mustafa Cengiz, "UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray emin ellerde" diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (42)

  • ERDEM:
    Gitsen ne olur gitmesen ne olur? Ordaki takımlar Östersundstan gibi değil. Keşke bir şeyler kazanabilsen ama zor.
    Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • CAN DEP:
    Kimilerinin tarihi basarilarla kupalarla kimilerininde pisliklerlerle şikelerle dolu Tek fark bu..! NEREDEN KALMIŞTIK...?
    Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
  • DARAGUT:
    katılsan ne olur kaılmasan ne olur uefa kendi belirlediği bir yere kadar türk takımlarını tur atlamasına müsade ediyor her sene aynı takımlar şampiyon oluyor bir real madrid bir barcelona bazen de bayern münih
    Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
    ENSAR: sen iyi değilsin takımların kazançları ne kadar gir bak bakalım sen ya fetöcüsün ya da gerçekten hiç araştırma yapmıyorsun ileri derecede cahillik problemin var senin böyle bir yorum yapmak için bu zamana kadar bilgi adına neler yaptın merak ediyorum allah akıl fikir ihsan eylesin
    1 1 Yayından Kaldır
Tüm 42 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.