Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: UEFA ile Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı görüşmenin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, "UEFA ile görüştük. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir." dedi.

Sözlerine devam eden Mustafa Cengiz, "UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray emin ellerde" diye konuştu.