Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: UEFA ile Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından "Hiçbir engel yok, önümüzdeki sezon kupalara katılıyoruz." dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı görüşmenin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz, "UEFA ile görüştük. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir." dedi.
Sözlerine devam eden Mustafa Cengiz, "UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray emin ellerde" diye konuştu.
YORUMLAR (42)
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Aziz yıldırım gitsin Türkiye’ye Türk sporuna hayat gelsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gitsen ne olur gitmesen ne olur? Ordaki takımlar Östersundstan gibi değil. Keşke bir şeyler kazanabilsen ama zor.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Kimilerinin tarihi basarilarla kupalarla kimilerininde pisliklerlerle şikelerle dolu Tek fark bu..! NEREDEN KALMIŞTIK...?Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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katılsan ne olur kaılmasan ne olur uefa kendi belirlediği bir yere kadar türk takımlarını tur atlamasına müsade ediyor her sene aynı takımlar şampiyon oluyor bir real madrid bir barcelona bazen de bayern münihCevap Yaz 7 2 Yayından KaldırENSAR: sen iyi değilsin takımların kazançları ne kadar gir bak bakalım sen ya fetöcüsün ya da gerçekten hiç araştırma yapmıyorsun ileri derecede cahillik problemin var senin böyle bir yorum yapmak için bu zamana kadar bilgi adına neler yaptın merak ediyorum allah akıl fikir ihsan eylesinTüm 42 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır