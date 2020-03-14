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Yusuf Günay, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yarın sahalarında oynayacakları Beşiktaş derbisini kazanacaklarını belirterek, "Galatasaray zoru sever. Güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

14.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:58
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yarın sahalarında oynayacakları Beşiktaş derbisini kazanacaklarını belirterek, "Galatasaray zoru sever. Güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak derbide, 49 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray, 43 puanla 5'inci basamakta yer alan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

ŞOK BASKI VE HIZLI HÜCUMŞampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi tek hedef 3 puan. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını Adem Büyük dışında tam kadro sürdürürken, teknik heyet dev maçın stratejisini belirledi. Beşiktaş savunmasının zaafları üzerine şok baskı ve hızlı hücumlar düşünen Galatasaray'da planlar özellikle Onyekuru ve Feghouli üzerine yapıldı. Ayrıca Falcao'nun mümkün olduğunca çok topla buluşması için taktikler belirlendi."GÜZEL OYUN, İYİ NETİCE"

Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. Demir Grup Sivasspor maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivasspor maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. Galatasaray zoru sever. Yarın güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Günay şampiyonluk yarışı ile ilgili ise "Şu anda şampiyonluk için bir şey demeyeyim. Maç maç düşünüyoruz" dedi.


- İstanbul
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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