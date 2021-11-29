Galatasaray Avrupa'da farklı Süper Lig'de farklı

-Lider Trabzonspor'la puan farkı 14. haftada 14'e çıktı

- Fatih Terim'in orta saha ve hücumdaki rotasyonu skorlara yansıdı

Serhan TÜRK - -

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova gibi önemli ekiplerin önünde namağlup lider konumda bulunup; gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, aynı performansı Süper Lig'de gösteremiyor.

Terim'in savunma hattında rotasyon yapmayıp, orta saha ve hücumda takımın etkili isimlerini Avrupa dönüşü dinlendirmesi de sarı-kırmızılıların oyun kurgusunu olumsuz etkilerken, bu durum skorlara yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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