G7 zirvesi ne zaman yapılacak? 2021 yılı G7 toplantısı için geri sayım başladı! G7 zirvesine katılan ülkeler
7 farklı ülkenin katılımı ile gerçekleşen G7 zirvesi ne zaman yapılacak sorusu gündem oldu. G7 zirvesinde bu yıl, koronavirüsten kaynaklanan ekonomik sorunlar ön planda olacak. Bu yıl G7 zirvesinde kripto para konuşulacak. G7 zirvesi ne zaman yapılacak? 2021 yılı G7 toplantısı için geri sayım başladı! G7 zirvesine katılan ülkeler
G7 zirvesi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak edilen konulardan birisi oldu. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 grubundaki üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü (263 trilyon $) oluşturuyor. 12 Şubat 2021 tarihinde 7 ülkenin başkanlarının bir araya gelmesiyle yapılacak olan G7 zirvesi için geri sayım başladı. Peki G7 zirvesinin bu yılki konusu ne olacak? G7 zirvesinde kripto para konuşulacak mı?
G7 ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
1975 yılından bu yana toplanan G7 zirvesi bu yılda 7 ülkenin başkanının bir araya gelmesiyle 12 Şubat'ta yapılacak.
Bu yıl ABD Başkanı olarak Joe Biden'ın ilk kez katılacağı G7 zirvesinin en önemli konularından birisi de koronavirüsten etkilenen küresel ekonomi ve kripto para piyasası olacak.
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimine dair ortaya çıkan gündemin tartışılacağı G7 zirvesinin önemli konularından birisi de, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu olacak.
Bu yıl İngiltere'nin ev sahipliği ile yapılan G7 zirvesine; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada başkanları katılacak.
G7 ZİRVESİ NEDİR?
G7 (Group of Seven), dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.
Çalışmaları
- 1975'ten bu yana, grup ekonomik politikaları görüşmek üzere yıllık olarak zirve görüşmelerinde toplanmaktadır; 1987'den beri, G7 Maliye Bakanları bağımsız toplantılarda yılda en az iki ile dört kez toplandılar.
- 1996 yılında, G7; 42 Yüksek Borçlu Fakir Ülkeler (İngilizce: heavily indebted poor countries - HIPC) için bir girişim başlattı.
- 1997 yılında G7, Çernobil'de bulunan reaktörün erimesini engelleme çabalarına 300 milyon dolar verdi.
- 1999'da G7, 1999'da daha önce oluşturulmuş Finansal İstikrar Forumu ile ve büyük sanayi ve gelişmekte olan pazar ülkeler arasındaki diyalogu teşvik etmek için "zirveyi takiben oluşturulan G-20" ile daha önce kurulan Finansal İstikrar Forumu aracılığıyla "uluslararası para sisteminin yönetilmesine" daha doğrudan katılmaya karar verdi. G7 ayrıca, HIPC'nin iki taraflı borcunun %90'ını ve toplam 100 milyar dolarlık çok taraflı borcu iptal etme planlarını açıkladı. 2005 yılında G7 "duruma göre" müzakere edilecek "%100'e kadar" borç indirimlerini açıkladı.
- 2008'de G7, Amerika'nın Washington eyaletinde iki kez bir araya geldi ve Şubat 2009'da Roma'da[8][9] 2007-2008 küresel mali krizleri tartışmak üzere, Maliye bakanlarında oluşan grup, krizi sona erdirmek için "gerekli bütün adımları" atma sözü verdi.
- 2 Mart 2014'te G7, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini" kınadı. G7, "Politika tavsiyesi ve finansmanı yoluyla, ihtiyaç duyulan reformlara şart koşan Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ukrayna'nın ekonomisine acilen ve en iyi şekilde yardım için en iyi hazırlanan kurum olduğunu belirtti ve G7'nin "Ukrayna'ya makroekonomik, düzenleyici ve yolsuzlukla mücadele konusundaki zorlukları ele almak için hızlı teknik yardımları seferber etmeye kararlı" olduğunu belirtti. 24 Mart 2014'te, G7; Rusya Federasyonu'nun, Kırım'ı ilhakını resmi ilânına, Hollanda'daki Lahey'deki Catshuis'de Hollanda Başbakanlık resmi ikametgâhında acil bir toplantı düzenledi. Bu yer, tüm G7 liderleri, Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Nükleer Güvenlik Zirvesine katılmak üzere hazır orada bulunduklarından seçildi. Bu zirve, G7 ülkesi olmayan bir ülkede gerçekleşen ve ev sahibi ülke liderinin zirveye katılmadığı ilk toplantıdır. 4 Haziran 2014'te Brüksel'deki G7 zirvesindeki liderler Moskova'yı, Ukrayna'nın egemenliğini "sürekli ihlal ettiği" için ortak açıklamasında kınadılar ve Rusya'ya daha fazla yaptırım yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu toplantı, Rusya'nın Mart ayında Kırım'ı ilhakının ardından G8'den çıkarılmasından bu yana yapılan ilk toplantı oldu.
- Yıllık G7 liderleri zirvesine hükûmet başkanları katılır. G7 başkanlığını yürüten üye ülke, yılın zirvesini düzenlemek ve ev sahipliğinden sorumludur. Yıllık seri zirveler, zirveler için ev sahibi ülke dizisinin zaman içinde ve serilerde tekrar ettiği gibi, tartışmalı bir şekilde farklı kronolojik olarak ayrıştırılabilir. Genellikle her ülke her 7 yılda bir zirveye ev sahipliği yapar.