SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladıİSTANBUL, (DHA) - Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Asya Kupası, A Grubu'nda oynanan iki karşılaşma ile başladı.

SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladı

İSTANBUL, (DHA) - Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Asya Kupası, A Grubu'nda oynanan iki karşılaşma ile başladı. Günün 2'nci karşılaşmasında ev sahibi Hindistan ile 0-0 berabere kalan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, sahaya başörtüleriyle çıktı.

Kadınlar Asya Kupası, A Grubu'nda oynanan iki karşılaşma ile başladı. Spor Smart ekranlarından canlı yayınlarla ekrana getirilen organizasyonun ilk maçında Çin, Tayvan'ı 4-0 mağlup ederek A Grubu'nda ilk maçlar ardından liderliğe yükseldi. Günün 2'nci karşılaşmasında ise ev sahibi Hindistan, İran'ı konuk etti. Baştan sona kadar ciddi bir çekişmeye sahne olan karşılaşma, 0-0 sona erdi.

İran, gruptaki 2'nci karşılaşmasında 23 Ocak Pazar günü Çin ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Hindistan ile Tayvan mücadele edecek.