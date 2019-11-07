Futbol: UEFA Avrupa Ligi

07.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:58

Stat: Braga Belediye

Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas (Litvanya)

Braga: Eduardo, Esgaio, Wallace, Bruno Viana, Sequeira, Galeno, Palhinha, Fransergio, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Lens, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir

Goller: Dk. 14 ve 37 Paulinho (Braga), Dk. 29 Boyd (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 44 Lens (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Roco, Dk. 20 Caner Erkin (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan Braga-Beşiktaş maçının ilk yarısını ev sahibi takım, 2-1 üstün tamamladı.

14. dakikada Braga öne geçti. Sequeira'nın soldan kullandığı kornerde Paulinho, altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lens, pasını kale alanındaki Umut Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Boyd ile buluşturdu. ABD'li oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda rakibini geçtikten sonra dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direk dibinden ağlara gitti: 1-1

37. dakikada ev sahibi takım, yeniden öne geçti. Sol kanatta Sequeira, pasını savunmanın arkasına sarkan Galeno'ya verdi. Bu oyuncunun ortasında Paulinho'nun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

44. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alana yakın bir bölgede Lens'in ikili mücadeleye girdiği Palhinha yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Gediminas Mazeika, Lens'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45+1. dakikada Braga tehlikeli geldi. Palhinha'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Braga, 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA