Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları 5'i dışında sona erdi.

09.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:54
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları 5'i dışında sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta Yomraspor-Serik Belediyespor, Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor ve Kızılcabölükspor-52 Orduspor, 2. Grup'ta Fatsa Belediyespor-Kozanspor ile 3. Grup'ta Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakaları elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Çankaya FK: 3-0

Tokatspor-Düzcespor: 0-6

Manisaspor-Silivrispor: 1-4

68 Aksaray Belediyespor-Ci Group Buca: 0-3

Şile Yıldızspor-Erzinspor: 0-0

2. Grup:

Payasspor-Fethiyespor: 1-1

Ağrı 1970-Turgutluspor: 0-1

Kocaelispor-Belediye Derincespor: 1-3

Esenler Erokspor-Ofspor: 3-2

Kemerspor 2003-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

3. Grup:

Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Diyarbekirspor-Gölcükspor: 1-0

Osmaniyespor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2

Karacabey Belediyespor-Modafen: 3-2

Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 2-0

Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor: 1-2

Kaynak: AA
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