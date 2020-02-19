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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

19.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:44
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR24 19 4 1 56 9 47 61
2. MANİSA FK24 16 6 2 67 26 41 54
3. SANCAKTEPE FK24 14 4 6 40 20 20 46
4. HEKİMOĞLU TRABZON23 13 3 7 38 32 6 42
5. İNEGÖLSPOR24 12 4 8 39 26 13 40
6. SARIYER24 10 6 8 33 27 6 36
7. ÇORUM FK24 11 2 11 35 34 1 35
8. AFJET AFYONSPOR24 10 4 10 35 26 9 34
9. TARSUS İDMAN YURDU24 11 1 12 36 34 2 34
10. PENDİKSPOR24 9 6 9 33 32 1 33
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR24 8 8 8 30 31 -1 32
12. GMG KIRKLARELİSPOR23 7 8 8 21 31 -10 29
13. HACETTEPE24 9 2 13 30 44 -14 29
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER24 7 6 11 22 36 -14 27
15. BAŞKENT AKADEMİ23 7 4 12 30 33 -3 25
16. 1922 KONYASPOR24 7 4 13 30 42 -12 25
17. GÜMÜŞHANESPOR23 6 3 14 25 42 -17 21
18. ŞANLIURFASPOR24 0 1 23 6 81 -75 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. BANDIRMASPOR24 14 9 1 50 25 25 51
2. ANKARA DEMİRSPOR24 15 5 4 42 18 24 50
3. GMG KASTAMONUSPOR24 15 3 6 43 23 20 48
4. TUZLASPOR24 13 5 6 39 23 16 44
5. SAKARYASPOR24 11 9 4 31 21 10 39
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR24 11 6 7 29 22 7 39
7. VANSPOR FK23 11 3 9 39 26 13 36
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR24 10 5 9 24 30 -6 35
9. UŞAKSPOR24 11 4 9 33 30 3 34
10. ERGENE VELİMEŞESPOR23 9 6 8 38 27 11 33
11. SİVAS BELEDİYESPOR24 8 8 8 29 29 0 32
12. BAYBURT ÖZEL İDARE24 9 5 10 27 33 -6 32
13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR24 8 5 11 35 39 -4 29
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR24 6 9 9 25 26 -1 27
15. EYÜPSPOR24 6 4 14 19 34 -15 22
16. ELAZIĞSPOR24 5 4 15 18 47 -29 16
17. NİĞDE ANADOLU24 4 1 19 26 48 -22 13
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR24 2 3 19 10 56 -46 6

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
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