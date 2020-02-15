Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 23. haftası iki maç dışında sona erdi.

15.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:08
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 23. haftası iki maç dışında sona erdi.

Ligde Kırmızı Grup'taki Vanspor FK-Ergene Velimeşespor ile Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor müsabakaları elverişsiz hava ve saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig gruplarında bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Elazığspor-Niğde Anadolu: 0-3 (Hükmen)

GMG Kastamonuspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0

Bayburt Özel İdare-Kardemir Karabükspor: 3-0

Tuzlaspor-Bandırmaspor: 1-2

Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor: 3-0

Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-2

Eyüpspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-1

Beyaz Grup:

Sancaktepe-Hacettepe: 3-1

Çorum FK-Zonguldak Kömürspor: 2-2

Afjet Afyonspor-1922 Konyaspor: 4-0

GMG Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 2-1

İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-1

Başkent Akademi-Pendikspor: 1-1

Tarsus İdmanyurdu-Gümüşhanespor: 3-1

Manisa FK-Yılport Samsunspor: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 2-1

Kaynak: AA
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