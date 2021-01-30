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Futbol: TFF 1. Lig

30.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:52
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: OsmanlıHakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Hakan KarabalcıkAnkaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Mahmut Akan (Dk. 66 Mete Çelik), Tevfik Altındağ, Doğukan Efe (Dk. 81 Halil İbrahim Esen), Ayuk (Dk. 41 Ali Ülgen), Samed Ali Kaya, Olatunbosun, Pedersen (Dk.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Hakan Karabalcık

Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Mahmut Akan (Dk. 66 Mete Çelik), Tevfik Altındağ, Doğukan Efe (Dk. 81 Halil İbrahim Esen), Ayuk (Dk. 41 Ali Ülgen), Samed Ali Kaya, Olatunbosun, Pedersen (Dk. 64 Blagojevic)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 86 Ilır Mustafa), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 46 Hamidovic), İrfan Akgün (Dk. 46 Uğur Utlu), Burak Aydın (Dk. 73 Melik Derin), Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Dialiba), Kone

Gol: Dk. 45+5 Pedersen (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Ayuk, Dk. 52 Mahmut Akan, Dk. 64 Olatunbosun, Dk. 90+2 Levent Gülen (Ankaraspor), Dk. 37 Fatih Solmaz, Dk. 71 Soner Gönül, Dk. 84 Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ankaraspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada kırmızı top kullanıldı. Ankara Keçiörengücü'nde 53. dakikada Burak Aydın'ın kullandığı penaltıyı kaleci Mejias kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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