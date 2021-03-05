Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

05.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:05
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Mehmet Akıncıkİstanbulspor: Ljubic, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Rroca, Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Eslem Öztürk (Dk. 75 Ethemi), Levent Ayçiçek, Mirkan AydınAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık

İstanbulspor: Ljubic, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Rroca, Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Eslem Öztürk (Dk. 75 Ethemi), Levent Ayçiçek, Mirkan Aydın

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Issah (Dk. 60 Burak Aydın), Ilir Mustafa (Dk. 72 Diallo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Melik Derin), Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 72 Dialiba), Eze

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü), Dk. 75 Wellington (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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