Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın haftayı lider tamamlamayı başardı.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 ile geçti.
Zirve yarışındaki diğer ekiplerden Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1, Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 0-1
Galatasaray-Göztepe: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 0-4
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 1-2
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1
Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
Puan durumu
Ligde 14. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|14
|27
|2.GALATASARAY A.Ş.
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|13
|26
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|7
|26
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13
|8
|1
|4
|26
|19
|7
|25
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|9
|24
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|-2
|21
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|6
|20
|8.YENİ MALATYASPOR
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|3
|20
|9.TRABZONSPOR A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|-1
|20
|10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|4
|18
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|3
|18
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|13
|5
|3
|5
|19
|21
|-2
|18
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|-5
|18
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|0
|17
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|-3
|17
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|-3
|15
|17.YUKATEL DENİZLİSPOR
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|-9
|12
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|-10
|12
|19.HES KABLO KAYSERİSPOR
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|-9
|10
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|2
|3
|8
|14
|21
|-7
|9
|21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|-15
|9
15. haftanın programı
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
Bay: Fenerbahçe
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür