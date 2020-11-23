Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

Sonuçlar

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-2

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Göztepe-MKE Ankaragücü: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2

Yeni Malatyaspor (Bay)

Puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: