Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

25.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:51
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet KömürcüoğluFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, SamattaHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah,...

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Lennon, Avramovski, Henrique, Kanga

Gol: Dk. 20 Thiam (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 18 Valencia (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı.

5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Cemre Kemer Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rus Rusya İntihar Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 19:54:32. #1.15#
title