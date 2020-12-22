Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1, 2, ve 3 ve 4. Grup'taki 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Misli.com 3. Lig'de 1, 2, ve 3 ve 4. Grup'taki 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tamamı saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

1. Grup

24 Aralık Perşembe:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

Çankaya FK-Nevşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-1877 Alemdağspor (Edirne 25 Kasım)

Antalya Kemerspor-Bucaspor 1928 (Kemer İlçe)

Ofspor-Manisaspor (Of İlçe)

Diyarbekirspor-Arnavutköy Belediyespor (Diyarbakır)

Payasspor-Belediye Derincespor (Payas İlçe)

2. Grup

24 Aralık Perşembe

İskenderun FK-Mardin Fosfatspor (Stadı henüz belli değil)

Belediye Kütahyaspor-Kahta 02 (Dumlupınar)

Halide Edip Adıvarspor-Ceyhanspor (Maltepe Hasan Polat)

Tokatspor-Fethiyespor (Gaziosmanpaşa)

Ağrı 1970-Yomraspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

Çengelköy Futbol Yatırımları-Büyükçekmece Tepecikspor (Stadı henüz belli değil)

Nazilli Belediyespor-Karaman Belediyespor (Nazilli İlçe)

Darıca Gençlerbirliği-Tekirdağspor (Darıca İlçe)

3. Grup

24 Aralık Perşembe:

Yalovaspor-Elazığ Karakoçan FK (Yalova Atatürk)

Cizrespor-Gölcükspor (Cizre Hamit Özalp)

Çatalcaspor-Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)

Arhavispor-Isparta 32 (Arhavi İlçe)

Çarşambaspor-Erbaaspor (Çarşamba İlçe)

Somaspor-Osmaniyespor (Soma Atatürk)

Karşıyaka-Altındağspor (İzmir Atatürk)

Batman Petrolspor-Şile Yıldızspor (Batman Yeni Şehir)

4. Grup

Yarın:

1954 Kelkit Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Kelkit İlçe)

68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor (Dağılgan)

Bergama Belediyespor-Düzcespor (Bergama 14 Eylül)

Modafen-Alanya Kestelspor (Alemdağ)

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bursa Yıldırımspor (Başpınar)

Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Muğla Atatürk)

Kozanspor-Bayrampaşaspor (İsmet Atlı)

Adıyaman 1954-Siirt İl Özel İdare (Adıyaman Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan