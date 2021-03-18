Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
18.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:36
Misli.com 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.MANİSA
|28
|23
|5
|0
|74
|18
|56
|74
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|27
|16
|7
|4
|60
|23
|37
|55
|3.KOCAELİSPOR
|27
|15
|7
|5
|41
|22
|19
|52
|4.SARIYER
|28
|13
|10
|5
|40
|20
|20
|49
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|27
|13
|9
|5
|39
|23
|16
|48
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|28
|12
|10
|6
|43
|32
|11
|46
|7.UŞAKSPOR
|27
|12
|8
|7
|42
|33
|9
|44
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|13
|5
|10
|41
|37
|4
|44
|9.ÇORUM
|27
|12
|7
|8
|53
|30
|23
|43
|10.AFJET AFYONSPOR
|27
|11
|10
|6
|38
|33
|5
|43
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|27
|7
|10
|10
|34
|43
|-9
|31
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|27
|6
|8
|13
|25
|40
|-15
|26
|13.İNEGÖLSPOR
|27
|4
|10
|13
|27
|42
|-15
|22
|14.ERGENE VELİMEŞESPOR
|28
|4
|10
|14
|33
|58
|-25
|22
|15.SANCAKTEPE
|27
|6
|4
|17
|26
|57
|-31
|22
|16.ŞANLIURFASPOR
|27
|6
|6
|15
|29
|62
|-33
|21
|17.HACETTEPESPOR
|28
|5
|5
|18
|21
|42
|-21
|20
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|28
|6
|5
|17
|30
|59
|-29
|20
|19.NİĞDE ANADOLU
|27
|3
|10
|14
|20
|42
|-22
|19
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|29
|21
|6
|2
|66
|21
|45
|69
|2.VANSPOR
|29
|16
|5
|8
|48
|27
|21
|53
|3.SAKARYASPOR
|29
|14
|11
|4
|46
|29
|17
|53
|4.KIRKLARELİSPOR
|29
|13
|11
|5
|42
|24
|18
|50
|5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|29
|14
|8
|7
|41
|24
|17
|50
|6.BODRUMSPOR
|29
|14
|7
|8
|61
|40
|21
|49
|7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|29
|14
|7
|8
|46
|25
|21
|49
|8.TURGUTLUSPOR
|29
|15
|3
|11
|39
|40
|-1
|48
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|29
|11
|11
|7
|44
|38
|6
|44
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|29
|11
|7
|11
|35
|33
|2
|40
|11.TARSUS İDMANYURDU
|29
|10
|9
|10
|44
|41
|3
|39
|12.PAZARSPOR
|29
|11
|5
|13
|46
|47
|-1
|38
|13.PENDİKSPOR
|29
|11
|3
|15
|47
|40
|7
|36
|14.SİVAS BELEDİYESPOR
|29
|8
|12
|9
|42
|37
|5
|36
|15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|29
|10
|3
|16
|36
|49
|-13
|33
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|29
|8
|6
|15
|36
|39
|-3
|30
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|29
|7
|9
|13
|26
|40
|-14
|30
|18.MAMAK
|29
|6
|6
|17
|28
|83
|-55
|24
|19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|29
|7
|5
|17
|37
|58
|-21
|23
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|29
|1
|2
|26
|10
|85
|-75
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz
Haber Yorumları
500
Manşet Haberler
Son Dakika Haberleri
Sivassporlu Arouna Kone, Inter'in yıldızı Lukaku'ya top kontrolünü kendisinin öğrettiğini söyledi38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldiGalatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandıEski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyorSivassporlu Arouna Kone, Inter'in yıldızı Lukaku'ya top kontrolünü kendisinin öğrettiğini söyledi38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek varAcun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bombaSon Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandıBir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova ATV canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova full HD ca18 Mart Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Mart Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?