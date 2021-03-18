Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

18.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:36
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAv. Puan
1.MANİSA28235074185674
2.HEKİMOĞLU TRABZON27167460233755
3.KOCAELİSPOR27157541221952
4.SARIYER281310540202049
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR27139539231648
6.ANKARA DEMİRSPOR281210643321146
7.UŞAKSPOR2712874233944
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER28135104137444
9.ÇORUM27127853302343
10.AFJET AFYONSPOR27111063833543
11.KAHRAMANMARAŞSPOR27710103443-931
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2768132540-1526
13.İNEGÖLSPOR27410132742-1522
14.ERGENE VELİMEŞESPOR28410143358-2522
15.SANCAKTEPE2764172657-3122
16.ŞANLIURFASPOR2766152962-3321
17.HACETTEPESPOR2855182142-2120
18.GÜMÜŞHANESPOR2865173059-2920
19.NİĞDE ANADOLU27310142042-2219
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAv. Puan
1.EYÜPSPOR29216266214569
2.VANSPOR29165848272153
3.SAKARYASPOR291411446291753
4.KIRKLARELİSPOR291311542241850
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR29148741241750
6.BODRUMSPOR29147861402149
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR29147846252149
8.TURGUTLUSPOR29153113940-148
9.SERİK BELEDİYESPOR29111174438644
10.KARACABEY BELEDİYESPOR29117113533240
11.TARSUS İDMANYURDU29109104441339
12.PAZARSPOR29115134647-138
13.PENDİKSPOR29113154740736
14.SİVAS BELEDİYESPOR29812 94237536
15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR29103163649-1333
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2986153639-330
17.GMG KASTAMONUSPOR2979132640-1430
18.MAMAK2966172883-5524
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR2975173758-2123
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR2912261085-752
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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