Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
29.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:44
Misli.com 2. Lig'de 12. hafta, ertelenen İnegölspor-Sancaktepe FK maçı dışında tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 12. hafta, ertelenen İnegölspor-Sancaktepe FK maçı dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Hekimoğlu Trabzon'u 6-1 yenerek puanını 34'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Turgutluspor'a 2-1 mağlup olsa da 28 puanla liderliğini devam ettirdi.
Misli.com 2. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|12
|11
|1
|0
|42
|11
|31
|34
|2.UŞAK SPOR A.Ş.
|11
|7
|2
|2
|23
|13
|10
|23
|3.HEKİMOĞLU TRABZON
|11
|6
|3
|2
|21
|11
|10
|21
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|8
|21
|5.SARIYER
|10
|5
|4
|1
|12
|4
|8
|19
|6.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|11
|17
|7.KOCAELİSPOR
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|0
|17
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|8
|5
|1
|2
|18
|8
|10
|16
|9.AFJET AFYONSPOR
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|1
|16
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|11
|5
|1
|5
|15
|18
|-3
|16
|11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|-2
|12
|12.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|-6
|9
|13.ÇORUM FK
|8
|2
|2
|4
|13
|15
|-2
|8
|14.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|-5
|7
|15.İNEGÖLSPOR
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|-6
|7
|16.HACETTEPE SPOR
|11
|1
|3
|7
|8
|19
|-11
|6
|17.NİĞDE ANADOLU FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|-15
|6
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|11
|1
|3
|7
|11
|24
|-13
|3
|19.ŞANLIURFASPOR
|11
|1
|2
|8
|6
|32
|-26
|2
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|12
|9
|1
|2
|29
|10
|19
|28
|2.TURGUTLUSPOR
|12
|9
|0
|3
|15
|13
|2
|27
|3.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|12
|7
|3
|2
|18
|11
|7
|24
|4.SAKARYASPOR A.Ş.
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|5
|22
|5.SERİK BELEDİYESPOR
|12
|5
|5
|2
|17
|11
|6
|20
|6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|12
|5
|4
|3
|14
|8
|6
|19
|7.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
|12
|5
|3
|4
|17
|12
|5
|18
|8.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|11
|5
|3
|3
|12
|8
|4
|18
|9.KIRKLARELİSPOR
|11
|4
|5
|2
|10
|4
|6
|17
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|11
|4
|3
|4
|19
|16
|3
|15
|11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|12
|4
|2
|6
|16
|12
|4
|14
|12.SİVAS BELEDİYE SPOR
|11
|3
|5
|3
|17
|15
|2
|14
|13.PAZARSPOR
|9
|4
|1
|4
|15
|17
|-2
|13
|14.BODRUMSPOR A.Ş.
|12
|3
|3
|6
|19
|20
|-1
|12
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|12
|3
|3
|6
|12
|20
|-8
|12
|16.MAMAK FK
|11
|3
|2
|6
|8
|18
|-10
|11
|17.PENDİKSPOR
|11
|3
|1
|7
|14
|17
|-3
|10
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|-7
|10
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|9
|3
|0
|6
|8
|13
|-5
|9
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|12
|0
|1
|11
|3
|36
|-33
|-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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