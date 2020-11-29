Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

29.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:44
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 12. hafta, ertelenen İnegölspor-Sancaktepe FK maçı dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 12. hafta, ertelenen İnegölspor-Sancaktepe FK maçı dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Hekimoğlu Trabzon'u 6-1 yenerek puanını 34'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Turgutluspor'a 2-1 mağlup olsa da 28 puanla liderliğini devam ettirdi.

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Misli.com 2. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ12111042113134
2.UŞAK SPOR A.Ş.1172223131023
3.HEKİMOĞLU TRABZON1163221111021
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR116321911821
5.SARIYER10541124819
6.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.95221761117
7.KOCAELİSPOR105231111017
8.ANKARA DEMİRSPOR85121881016
9.AFJET AFYONSPOR104421312116
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER115151518-316
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.113351113-212
12.ERGENE VELİMEŞE SPOR112361218-69
13.ÇORUM FK82241315-28
14.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.8143813-57
15.İNEGÖLSPOR9144814-67
16.HACETTEPE SPOR11137819-116
17.NİĞDE ANADOLU FK11137722-156
18.GÜMÜŞHANESPOR111371124-133
19.ŞANLIURFASPOR11128632-262
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR1291229101928
2.TURGUTLUSPOR129031513227
3.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ127321811724
4.SAKARYASPOR A.Ş.126421813522
5.SERİK BELEDİYESPOR125521711620
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR12543148619
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.125341712518
8.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR11533128418
9.KIRKLARELİSPOR11452104617
10.TARSUS İDMAN YURDU114341916315
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR124261612414
12.SİVAS BELEDİYE SPOR113531715214
13.PAZARSPOR94141517-213
14.BODRUMSPOR A.Ş.123361920-112
15.GMG KASTAMONUSPOR123361220-812
16.MAMAK FK11326818-1011
17.PENDİKSPOR113171417-310
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR124171421-710
19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR9306813-59
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR120111336-33-2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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