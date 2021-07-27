Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinde Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında Kosova ekibi FC Ballkani'yle 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig ekiplerinde Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında Kosova ekibi FC Ballkani'yle 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan sahadaki maçta Silviu Lung, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Onur Bulut, Lionel Carole, Bernard Mensah, Joseph Attamah, Manuel Fernandes, Emrah Başsan, Yasir Subaşı ve Kevin Luckassen ilk 11'ine görev verdi.

Bekim Isufi yönetimindeki FC Ballkani ise Luljanovic, Jashnica, Sinani, Astrit, Thaqi, Kapra, Gashi, Kuc, Korenica, Gripshi ve Krasniqi 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşma 38. dakikada FC Ballkani'den Krasniqi'nin ve 58. dakikada Kayserisporlu Manuel Fernandes'in kaydettiği gollerle 1-1 sonuçlandı.

Karşılaşma sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bekim Isufi, Erciyes'teki yüksek irtifa kamp merkezini çok beğendiğini söyledi.

Bundan sonraki yıllarda da gelmek istediklerini belirten Isufi, "Bizi gördükten sonra Kosova'dan birçok takımın buraya geleceğini düşünüyorum. Burada her şey harika. Otelden tesislere ulaşımdan sahalara kadar her şey çok iyi." diye konuştu.

Yalçın Koşukavak ise lig başlayana kadar hazır bir takım olmaya çalıştıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının da bir yandan sürdüğünü vurgulayan Koşukavak, "Skordan bağımsız olarak iyi gidiyoruz. Bazı defansif ve hücum anlamında görmek istediklerim olmaya başladı. Çok kolay değil tabii. 12 transfer yaptık. Daha gelecekler de var. Bu kadar adamı geziye götürseniz ancak 20 günde isimlerini öğrenirler. Biraz zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin