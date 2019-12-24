Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz kaç yaşında, nereli? NBA'de oynayan Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz biyografi!

24.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:17

NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk basketbolcu Furkan Korkmaz başarılı performansı sonrası merak konusu oldu. Hakkında Furkan Korkmaz hakkında Furkan Korkmaz kimdir, Furkan Korkmaz hangi takımda, Furkan Korkmaz kaç yaşında, nereli ve Furkan Korkmaz biyografisi gibi aramalar yapılan Furkan Korkmaz kimdir?

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 doğumlu, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

FURKAN KORKMAZ BİYOGRAFİSİ

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Baskent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Baskent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

Furkan Korkmaz

FURKAN KORKMAZ PROFESYONEL KARİYERİ

Furkan Korkmaz Anadolu Efes Kariyeri

Anadolu Efes 2014-15 sezonu öncesinde Sırp başantrenör Dušan Ivkovic'le anlaştı ve Ivkovic, Furkan'ı A takım kadrosuna dahil etti. 14 Aralık 2014 tarihinde oynanan Eskişehir Basket karşılaşmasında 17 sayıyla oynadı ve sezonun en yüksek rakamına ulaştı. Ayrıca 2015'in mart ayında EVYAP Koleji, Furkan'ı Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası'nda oynatmak amacıyla Anadolu Efes'e ihtarname gönderdi ancak Dušan Ivkovic'in bu talebi reddetmesi üzerine EVYAP Koleji ile Anadolu Efes arasında uyuşmazlık mahkemeye taşındı. Euroleague'deki ilk sezonunda 19 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 3.5 sayı, 1.4 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise çıktığı 26 maçta 4.7 sayı, 1.3 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti. 2015 TBL All-Star maçında forma giydi ve karşılaşmayı 13 sayıyla tamamladı. Karşılaşmada yerliler karmasında forma giyerken 13 sayı üretti.

Furkan 2015-16 sezonunun ilk maçında Galatasaray'a karşı 5 sayı attı. 22 Kasım 2015 tarihinde oynanan Türk Telekom karşılaşmasını Anadolu Efes 98-88 kazanırken Furkan 25 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı. Furkan normal sezonu 5.8 sayı ortalamasıyla tamamlarken oynadığı 10 playoff karşılaşmasında ise 2.9 sayı ortalamaları tutturdu. 2016 TBL All-Star karşılaşmasında da Avrupa Karması'nda yer aldı ve 9 sayı kaydetti. Euroleague'de ise 19 maçta forma giydi ve 2.7 sayı ortalaması yakaladı.

23 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen 2016 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından 26. sırada seçildi.

Furkan Korkmaz Banvit Kariyeri

Furkan, 2016-17 sezonuna Anadolu Efes'te başladı. Takımda istediği süreleri bulamadığı gerekçesiyle transferini istedi. 21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ile Banvit arasında gerçekleşen takas neticesinde Anadolu Efes, Can Maxim Mutaf'ı, Banvit ise Furkan Korkmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Furkan, Banvit'te oynadığı 21 lig maçında 10.8 sayı, 3.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı. 2016-17 Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı 10 maçta 10.4 sayı, 4.1 ribaund ve 2.1. asist ortalamaları yakalayarak turnuvanın "En İyi Genç Oyuncusu" seçildi.

Furkan Korkmaz

4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı.

Furkan Korkmaz Mili Takım Kariyeri

2013 yılında Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası'nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile turnuvanın sayı kralı oldu. 2014 yazında Konya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 18 yaş altı millî takımı ile şampiyon oldu. Furkan turnuvayı 11.6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

2015 yılında Yunanistan'ın Girit şehrinde düzenlenen ve Türkiye 19 yaş altı millî takımının üçüncü olduğu FIBA U19 Dünya Şampiyonası'nda forma giydiği 7 maçta 13.7 sayı, 4.3 ribaunt, 1.9 asist ve 2.1 top çalma ortalamaları yakalayarak turnuvanın en iyi beşine seçildi. Yine 2015 yılında FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı millî takımı forması giydi ve gümüş madalya kazandı. Gösterdiği başarılı performans sonucunda turnuvanın en iyi beşine seçildi.

Furkan Korkmaz

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye millî basketbol takımı forması giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu.Görev aldığı 4 karşılaşmada 2 sayı ortalaması yakaladı. Furkan, millî takımın, Filipinler'in Manila şehrinde oynadığı 2016 Rio Olimpiyatları eleme maçlarının kadrosunda yer aldı. Oynadığı 3 karşılaşmada ortalama 12.3 dakika sahada kaldı ve 3.3 sayı ortalaması yakaladı. Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmada %53.8 saha içi isabet oranıyla 10.5 sayı, 2.0 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.