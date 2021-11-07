Fun4Kolsuz Esports kadın VALORANT takımını duyurdu
Fun4Kolsuz Esports, kadın takımı F4K Ladies ile karşımızda!
Fun4Kolsuz Esports, resmi Twitter sayfasından kadın VALORANT takımını duyurdu. Kadın takımının ismi F4K Ladies oldu.
Oldukça yeni bir VALORANT espor takımı olan Fun4Kolsuz Esports, geçtiğimiz hafta VALORANT takımı için kullanacağı "GEFOM" adını verdiği formasını duyurmuştu. İlgili haberimizde ekibin kadın VALORANT takımı kurma sürecinde olduğunu belirtmiştik.
Beklenen haber geldi ve Fun4Kolsuz Esports, Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile birlikte kadın VALORANT takımı F4K Ladies'i tanıttı.
Fun4Kolsuz Esports, resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide şunları söyledi:
"İşte karşınızda yeni kurulan Valorant kadın Takımımız! Sahnede bizim için mücadele edecek olan oyuncularımıza hepinizin desteklerini bekliyoruz!
"Güç sizinle olsun kızlar!"
Fun4Kolsuz Ladies Oyuncuları
Miray "Zessy" Kiret
Gamze "Wasabicoo" Bozkuş
Esma "Viva" Okdemir
Yağmur "Daffy" Kaya
Elena "Ely" Moralı
"Rebecca "Empress" Feulner (Yedek Oyuncu)
Böylece ekip VALORANT arenasında hem erkek hem kadın takımını oluşturmuş oldu. GEFOM adını verdikleri formaları da hazır olan ekip 2021-2022 sezonunda arenada boy gösterecek. Başarılar dileriz! Fun4Kolsuz Esports resmi Twitter hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.