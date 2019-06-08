Fuat Oktay Kirazlıbent mesire alanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kirazlıbent mesire alanını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Kirazlıbent mesire alanında piknik yapan Bayburt Kavacık Köy Derneği ile Gaziantep Nizip İlçesi Adaklı Köyü Derneği üyeleriyle bir araya gelen Oktay, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çocuklarla ve gençlerle sohbet eden Oktay, üniversite sınavına girecek gençlere başarı dileğinde bulundu. Oktay, "Üniversitede okumak sorun olmaktan çıktı. Bizim dönemimizde üniversite stresi artık kalmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Oktay, "Ne güzel, hemşehri dernekleri çok kalabalık ve bayram sonu yorgunluğunu atıyorsunuz. 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım'a desteklerinizi bekliyorum." diye konuştu.

Mangal yapan vatandaşlarla da sohbet eden Oktay, 9 aylık bebeği kucağına alarak sevdi. Selim Şeker adlı engelli vatandaşın sorunlarını dinleyen, çocuklarla oyunlar oynayan Oktay, 85 yaşındaki Nuriye Kaya'nın da elinden öperek destek ve duasını istedi.

Fuat Oktay'a Gaziantep Nizip İlçesi Adaklı Köyü Derneği'nin pikniğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da eşlik etti.

Oktay, vatandaşların isteği üzerine birlikte halay çekti.

Kaynak: AA