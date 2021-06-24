Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı yeniden kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da transferler sürüyor. Önümüzdeki sezon hem EuroCup'ta hem de ligde mücadele edecek olan ve iddialı bir takım kurmak isteyen Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan 'Welcome Back Allerik Freeman' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, 2019-20 sezonunda takımımızda forma giyen ve gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Amerikalı oyuncu Allerik Freeman ile yeniden anlaşma sağladı. Freeman'a yeniden hoşgeldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

Freeman, 2019-2020 sezonunda yeşil-beyazlı formayı giymiş ardından da Euroleague temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne'e gitmişti. Amerikalı basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 7.4 sayı ortalaması, 1.1 ribaund ve 1.2 asist ile oynadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 11:37:09. #1.13#

title