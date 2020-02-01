Frutti Extra Bursaspor: 76-71
SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Serkan Emlek (xx), Ali Şakacı (xx), Özge Şentürk (xx)PINAR KARŞIYAKA: Crocker (xxx) 12, DJ Kennedy (xxx) 11, Morgan (xxx) 10, Taylor (xx) 11, M Baye (xxx) 17, Metecan (xx) 2, Yunus Emre (xx) 6, Onuralp (xx) 5, Nusret (xx) 2FRUTTİ EXTRA...
01.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:33
SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Serkan Emlek (xx), Ali Şakacı (xx), Özge Şentürk (xx)PINAR KARŞIYAKA: Crocker (xxx) 12, DJ Kennedy (xxx) 11, Morgan (xxx) 10, Taylor (xx) 11, M Baye (xxx) 17, Metecan (xx) 2, Yunus Emre (xx) 6, Onuralp (xx) 5, Nusret (xx) 2FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Olaseni (xx) 4, Christopher Jones (xxx) 13, Perry Jones (xx) 8, Lopez (xxxx) 32, İzzet (xx) 2, Ender (xx) 3, Robinson (xx) 9, Duşan (xx)1'İNCİ PERİYOT: 23-11DEVRE: 44-303'ÜNCÜ PERİYOT: 59-48ING Basketbol Süper Ligi'nde 18'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Frutti Extra Bursaspor'u 76-71 mağlup etti. Bu sonuçla Karşıyaka ligdeki 15'inci galibiyetini alıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursaspor ise 7 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi 32 sayıyla Bursaspor'dan Gian Lopez oldu.İlk periyotta Crocker ve M Baye'nin sayılarıyla etkili olan ev sahibi ekip 6'ncı dakikada 18-3 üstünlük kurdu. Bursaspor daha sonra 8 sayılık seri yakalayıp skoru 18-11'e getirdi. Savunmasını sertleştiren Karşıyaka 5-0'lık seri ile ilk periyodu 23-11 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe M Baye'nin üç sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, Metecan'ın smacıyla skoru 30-13'e getirdi. Bu periyotta konuk ekip Lopez'in sayılarıyla ayakta kalmaya çalışırken, farkın kapanmasına izin vermeyen Kaf-Kaf, soyunma odasına 14 sayı farkla 44-30 önde girdi.Üçüncü periyotta Taylor'ın basketleriyle başlayan Karşıyaka, farkı 19 sayıya (49-30) çıkardı. Konuk ekip son bölüme girilirken Christopher Jones'un skora katkısıyla farkı 11 sayıya indirdi: 59-48.Final periyodu büyük heyecana sahne oldu. Bursaspor Lopez'in bu periyotta iyi savunma yaparak farkı eritti ve bitime 33 saniye kala attığı üç sayılık basketle farkı 3'e indirdi: 74-71. Karşıyaka, DJ Kennedy'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla maçı 76-71 kazanmayı başardı.ONUR CANDAN UNUTULMADIKarşıyakalı taraftarlar geçen hafta zatürre nedeniyle hayatını kaybeden taraftar Onur Candan anısına maçtan önce pota arkası tribününde üzerinde, "Candan vazgeçeriz, Onur'umuzdan asla" yazılı bir pankart açtı.
- İzmir
Kaynak: DHA
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