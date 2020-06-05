Fransız polislerin ırkçı mesajlaşmalarda bulundukları iddia edildi
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Fransız polislerin ırkçı mesajlaşmalarda bulundukları iddia edildi

Fransa'nın Rouen kentinde görev yapan 11 polisin, kendi aralarında ırkçı ve ayrımcılık içeren telefon mesajları gönderdikleri ileri sürüldü.

Fransız polislerin ırkçı mesajlaşmalarda bulundukları iddia edildi
05.06.2020 01:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 01:05

Fransa'nın Rouen kentinde görev yapan 11 polisin, kendi aralarında ırkçı ve ayrımcılık içeren telefon mesajları gönderdikleri ileri sürüldü.

Fransız Mediapart internet sitesi ve ARTE Radyosu'nun özel haberinde, aralık ayında 11 polisin WhatsApp üzerinden kendi aralarında ırkçı ve ayrımcılık içeren mesajlar ve konuşmalar paylaştığı ortaya çıktı.

Haberde, bu polislerin aralarındaki konuşmaların ses kayıtlarının tespit edildiği ve onların "beyazlar"ın üstünlüğünü savunduğu belirtildi.

Polislerin Araplar, kadınlar, Yahudiler ve siyahi kişilere hakaret ettiği ifade edilen haberde, 43 yaşındaki siyahi bir polisin, birlikte mesai yaptığı söz konusu polislerin yazışmalarını öğrendiği kaydedildi.

Haberde, siyahi polisin yazışmalarda kendisine de hareket edildiğini tespit ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Rouen Savcısı Pascal Prache'ın, ocak ayının ortasında bu polisler hakkında soruşturma başlattığı bildirilen haberde, buna paralel olarak Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kamu Güvenliği Departmanı Direktörülüğünün soruşturma yürüttüğü ve bu kapsamda polislerin disiplin kurulundan geçeceği aktarıldı.

Haberde, şu an polislerin hala görevde olduğuna dikkat çekildi.

ARTE Radyosu'na konuşan siyahi polis, mesai arkadaşlarının ırkçı davranışlarda bulunduğunu vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, polis teşkilatında ırkçılığın yeri olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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