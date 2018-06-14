Fransız Futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de Kalacağını Duyurdu

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalıp kalmayacağını sürpriz bir şekilde televizyondan açıkladı.

Griezmann, İspanya'nın Movistar kanalının hazırladığı programda Atletico Madrid'de kalacağını açıkladı.

Fransız yıldız ile Barcelona ve Manchester United'ın ismi geçiyordu.

''BENİM TAKIMIM, BENİM EVİM!''

27 yaşındaki futbolcu, kalma kararının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Benim taraftarım, benim takımım, benim evim!'' sözlerini kullandı.

LEBRON JAMES'İN YAPTIĞI GİBİ

NBA'in süper starlarından LeBron James, Cleveland Cavaliers'tan Miami Heat'e geçerken de kararını televizyon karşısında açıklamış ve kanala büyük rating kazandırmıştı.