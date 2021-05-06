Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 712 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 728 bin 90'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 712 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 728 bin 90'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 728 bin 90'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 219 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 850'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 231'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 985 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 24 milyon 516 bin 338 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 17 milyon 130 bin 308'ine tek doz, 7 milyon 386 bin 30'una ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 00:16:45. #1.16#

title